Un aereo leggero Beechcraft Super King Air si è schiantato poco dopo il decollo dall’aeroporto di Londra Southend, trasformandosi in un’enorme palla di fuoco visibile dal terminal. La polizia conferma un “incidente grave” e si sta coordinando con i servizi di emergenza. Si prevede che gli interventi proseguiranno per diverse ore. Immagini diffuse sui social media mostrano un’alta colonna di fumo levarsi dai resti del bimotore Beechcraft King Air B200 che era diretto a Lelystad, nei Paesi Bassi. Lì vicino ci sono un club di Golf e uno di Rugby.  Un testimone ha raccontato di aver visto il velivolo “ decollare e circa tre o quattro secondi dopo ha iniziato a inclinarsi bruscamente a sinistra, e poi, nel giro di pochi secondi, si è praticamente capovolto e si è schiantato a testa in giĂą al suolo”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Aereo precipita in fase di decollo all’aeroporto di Londra Southend

