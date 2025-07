Bomba d’acqua a Roma | voli dirottati e fan in fuga allo Stadio Olimpico per il concerto di Ultimo

Una domenica da dimenticare per migliaia di persone a Roma. Il violento nubifragio che si è abbattuto sulla Capitale nel tardo pomeriggio del 13 luglio ha provocato forti disagi non solo nei trasporti aerei, ma anche tra gli spettatori accorsi allo Stadio Olimpico per assistere al concerto di Ultimo. Mentre i primi temporali cominciavano a colpire la cittĂ intorno alle 19:30, l’aeroporto di Fiumicino ha dovuto fronteggiare una situazione critica: almeno 16 voli sono stati dirottati verso altri scali, tra cui Pisa, Bologna, Napoli, Brindisi, Ancona e Bari. Gli aerei, impossibilitati ad atterrare per le condizioni meteo, hanno trovato temporaneo approdo altrove in attesa di poter fare rientro allo scalo romano. 🔗 Leggi su Funweek.it

Al via da stasera le tre date dell’artista allo stadio. il E il 13 maxischermo al “parchetto” di San Basilio per la diretta dello show. L’iniziativa a sorpresa annunciata sui social: “Ho pensato di farvi un regalo” Vai su Facebook

