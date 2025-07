Camposano scoperto opificio abusivo di narghilè | denunciato 41enne

Nei giorni scorsi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli, all’esito di attivitĂ info-investigativa, hanno scoperto e sequestrato a Camposano un laboratorio non autorizzato gestito da un cittadino siriano di 41 anni, allestito all’interno di un appartamento condominiale, privo di qualsivoglia autorizzazione commerciale e sanitaria e utilizzato per la lavorazione e . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Camposano, scoperto opificio abusivo di narghilè: denunciato 41enneÂ

