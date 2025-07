Alla Reggello-Vallombrosa vince ancora Abdelouahed Lablaida

REGGELLO – La Reggello-Vallombrosa si conferma regno di Abdelouahed Lablaida, l’atleta marocchino del Gs Maiano che si Ă© riconfermato sul trono della principale prova di corsa in salita del calendario non solo toscano. Parliamo di una gara che ha raggiunto la bellezza di 49 edizioni al suo attivo risultando una delle piĂş antiche dell’intero panorama nazionale. Laablaida, vincitore lo scorso anno, ha riportato il vessillo del Gs Maiano al primo posto, coprendo gli otre 13 chilometri del percorso in 53’17”, ma trovando una forte resistenza nel suo compagno di colori Lorenzo Castro, alla fine staccato di soli 13 secondi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

