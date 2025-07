oroscopo provocatorio e pungente della settimana dal 14 al 20 luglio 2025

Segno per segno: la solita vergogna celeste Questa settimana l’universo ha deciso di lanciare il dado. ed è uscito uno zero. I pianeti fanno i vaghi, il karma si mette in ferie e voi rimanete col cerino acceso in mano e la faccia da “chi me l’ha fatto fare?”. Se pensate che “peggio di così non può andare”, tranquilli: l’oroscopo vi dimostrerà che avete sbagliato anche stavolta. Ariete. (21 marzo – 19 aprile). Hai la delicatezza di una rissa al mercato. Sei nervoso, scatti per niente e se qualcuno osa dirti “calma” lo fulmini con lo sguardo. Marte ti soffia sul collo, ma a te sembra di avere un calabrone nel mutandone. 🔗 Leggi su Lortica.it

