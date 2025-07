Carlos Alcaraz ha capito che la finale di Wimbledon gli stava fuggendo dalle mani nel corso del terzo set, quando Jannik Sinner ha operato un break chirurgico dopo essersi imposto nel secondo parziale. Il numero 1 del mondo aveva alzato sensibilmente il livello di gioco e aveva mandato in crisi il grande rivale spagnolo, che ha tentato una reazione nella quarta frazione ma il fuoriclasse altoatesino lo ha prontamente frenato e si è così imposto con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. Il numero 2 del ranking ATP non è riuscito a difendere il trofeo conquistato dodici mesi fa, mentre il nostro portacolori ha trionfato per la prima volta in carriera sui sacri prati e ha messo le mani sul quarto Slam dopo aver festeggiato già due volte agli Australian Open e in un’occasione agli US Open. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La resa di Carlos Alcaraz e la frase sconsolata agli allenatori in tribuna: “E’ incredibile quanto tiri più forte di me”