Nelle ultime ore Donald Trump ha affermato che inizierà a parlare con le autorità cinesi per un possibile accordo su TikTok, un'intesa - a dire del presidente statunitense - che sarebbe " praticamente " raggiunta. Stati Uniti e Cina sono tuttavia ancora alle prese con il complesso rebus commerciale: le due superpotenze devono trovare un accordo, o per lo meno raggiungere una tregua, per sciogliere il nodo dei dazi. In attesa di capire cosa succederà , il Wall Street Journal ha messo in contrapposizione le diverse strategie adottate da Washington e Pechino. Da un lato, infatti, Trump che starebbe conducendo un attacco economico contro il Dragone mentre il leader cinese Xi Jinping starebbe combattendo una Guerra Fredda a tutto campo contro la Casa Bianca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Si preparava da decenni...". La profezia su Pechino, Trump e la nuova Guerra Fredda