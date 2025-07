Il Napoli guarda lontano preso il nuovo Higuain | Manna lo prende a prezzo di saldo | titolare per i prossimi 10 anni

Il Napoli guarda lontano, preso il nuovo Higuain Manna lo prende a prezzo di saldo: titolare per i prossimi 10 anni"> Il Napoli non ha intenzione di fermarsi nel corso di questa sessione di calciomercato e guarda lontano. Preso un nuovo bomber. Il Napoli di Antonio Conte, dopo il trionfale scudetto, il quarto, ottenuto lo scorso anno, non ha alcuna intenzione di fermarsi. Obiettivo principale aprire un nuovo ciclo vincente. L’entusiasmo dalle parti di Castel Volturno non manca di certo anche se non sarà facile riconfermarsi. E proprio per questo la dirigenza sta lavorando senza sosta. Il mercato sin da subito è entrato nel vivo e la dirigenza partenopea ha voluto mettere in chiaro le cose: si fa sul serio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Il Napoli guarda lontano, preso il nuovo Higuain | Manna lo prende a prezzo di saldo: titolare per i prossimi 10 anni

“Ho scelto di andare al PSG”: Kvaratskhelia spiega l’addio al Napoli e guarda al futuro - Khvicha Kvaratskhelia ha ufficialmente lasciato il Napoli per approdare al Paris Saint Germain nel gennaio 2025, segnando la fine di un capitolo memorabile per il club partenopeo e l’inizio di una nuova sfida per il talento georgiano Il trasferimento, concluso per una cifra di circa 70 milioni di euro, ha visto Kvaratskhelia firmare un contratto […] L'articolo “Ho scelto di andare al PSG”: Kvaratskhelia spiega l’addio al Napoli e guarda al futuro proviene da DailyNews24.

Futuro incerto per Alex Meret: il Napoli guarda altrove mentre il rinnovo si complica - Il futuro di Alex Meret al Napoli è sempre più incerto. Secondo quanto riportato da Il Mattino, le trattative per il rinnovo del contratto del portiere friulano si sono arenate a causa di un disaccordo su un bonus variabile da 900mila euro Né il club né il giocatore sembrano intenzionati a cedere, creando una situazione […] L'articolo Futuro incerto per Alex Meret: il Napoli guarda altrove mentre il rinnovo si complica proviene da DailyNews24.

McTominay, il nuovo idolo di Napoli: su YouTube il documentario gratuito firmato Sky Sport [GUARDA] - Scott McTominay, il cuore del centrocampo del Napoli, è il protagonista del nuovo documentario firmato Sky Sport disponibile gratuitamente su YouTube.

Lorenzo #Insigne confessa: "A Toronto non è andata come sognavo. Napoli? Ho festeggiato da lontano i due Scudetti" Vai su Facebook

Ibrahimovic: Lontano dal Milan per un virus. Litigio con Furlani? Falsità; Napoli torna Campione, il cuore azzurro batte più forte che mai; Turisti a Napoli, in due giorni più di mezzo milione: «Qui mare e cultura».

Preso spacciatore a Napoli vicino a piazza Garibaldi - Il Mattino - In via Carriera Grande a Napoli, non lontano da piazza Garibaldi, i poliziotti hanno fermato uno spacciatore in possesso 4 stecche di hashish del peso di circa 6 grammi, di un coltello con la lama ... Lo riporta ilmattino.it

Preso il pericoloso omicida evaso: non era lontano dal carcere - Robert Lisowski, il 32enne polacco evaso ieri mattina dal carcere di Poggioreale, è stato catturato dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli in corso Garibaldi, all'angolo con via Camillo Porzio ... Da ilgiornale.it