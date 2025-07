Path of Exile 2 | la patch 0.30 porta in gioco una nuova Lega e tante novità

Dopo il debutto dell'update 0.2.0 ad aprile, Path of Exile 2 si prepara a ricevere la seconda grande espansione stagionale: la versione 0.3.0 sarà disponibile dal 29 agosto 2025, segnando un nuovo passo nella roadmap di aggiornamenti fissata ogni 4 mesi da Grinding Gear Games. Ogni patch principale porta con sé una nuova Lega, nuove sfide, ricompense esclusive e un reset dell'economia di gioco che spinge tutti i giocatori a rimettersi in corsa. Una Lega nuova ad ogni aggiornamento: contenuti esclusivi e gameplay rinnovato. Il cuore pulsante di ogni aggiornamento di Path of Exile è la Lega stagionale, che non si limita a un semplice reset: introduce meccaniche inedite, boss mai visti prima, nuove opzioni di crafting e ricompense uniche che modificano radicalmente il meta.

