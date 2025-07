Uscite Videogiochi di Agosto 2025 | I titoli da non perdere

L’estate 2025 non si preannuncia solo infuocata per le temperature, ma anche per la valanga di uscite videoludiche che renderanno agosto uno dei mesi più ricchi dell’anno. Che tu sia un fan degli RPG orientali, un amante dell’action narrativo, un nostalgico del retrogaming o un appassionato di sport digitali, agosto avrà qualcosa che fa per te. Ecco la panoramica completa, giorno per giorno, con tutti i titoli più attesi. Uscite videogiochi – Gamerbrain.net Tutti i giochi in uscita ad Agosto 2025. 5 agosto – Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 Il seguito del celebre action basato sull’anime continua le avventure di Tanjiro e compagni, aggiungendo nuove tecniche, stage e modalità . 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Uscite Videogiochi di Agosto 2025: I titoli da non perdere

In questa notizia si parla di: agosto - uscite - titoli - videogiochi

Netflix, le migliori uscite di agosto 2025: Mercoledì 2 - Netflix. Ecco la nostra lista delle migliori uscite, tra film e serie tv, del popolare canale di streaming per il mese di agosto 2025.

Serie Tv, le uscite più attese su Netflix ad agosto 2025 - Agosto 2025 sarà un mese ricco di novità su Netflix: torna la serie cult Mercoledì (Wednesday) con la seconda stagione, che vede il ritorno di Jenna Ortega e l’arrivo di un cast stellare.

Arrowhead Games ha annunciato a sorpresa Helldivers 2 su Xbox Series X|S, in arrivo il 26 agosto con prenotazioni già disponibili. Vai su Facebook

Quali giochi escono su PS5 ad agosto? Sono una marea, riuscirete a comprarli tutti?; Che giochi escono ad agosto 2025? Pioggia di novità anche in piena estate!; Giochi PS5 in uscita: luglio 2025.

Videogiochi in uscita ad Agosto 2025 ne abbiamo? - Agosto 2025 si prospetta come uno dei mesi più caldi non solo per le temperature estive, ma anche per l’intensità delle uscite videoludiche. Da techgaming.it

I videogiochi più attesi di agosto 2020 - Sky TG24 - che i giocatori trascorrano il caldo agosto dell’estate pandemica a recuperare titoli ... tg24.sky.it scrive