Esercitazioni con missili nucleari | la mossa di Mosca per potenziare la deterrenza

La Federazione Russa sta rafforzando in maniera sostanziale la propria strategia di deterrenza nucleare attraverso una serie di esercitazioni di alto livello, incentrate sull’impiego di sistemi missilistici balistici intercontinentali mobili (ICBM) di ultima generazione. Recentemente, presso la base missilistica di Yoshkar-Ola, nella Repubblica della Mari El, sono state dispiegate unitĂ autonome del sistema PGRK Yars, impegnate in pattugliamenti su rotte operative conformi a protocolli tattici avanzati. Tale schieramento sembra rappresentare una netta manifestazione della ferma intenzione russa di garantire una costante prontezza operativa e una resilienza elevata del proprio deterrente nucleare terrestre, elemento strategico di primaria importanza in un scenario internazionale segnato da rivalitĂ tra grandi potenze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

