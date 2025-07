Alcaraz sconvolto è colpa di Sinner | non si riprenderà facilmente

La marcia di Carlos Alcaraz a Wimbledon ha seguito un copione scritto a metà tra il talento e la fatica. Il campione in carica ha vissuto momenti di tensione, spesso incastrato tra il peso delle aspettative e la necessità di confermare i punti guadagnati un anno fa. Dopo aver dominato sulla terra battuta con i trionfi agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros, entrambi con Jannik Sinner sconfitto in finale, il giovane spagnolo è arrivato sull’erba con l’obiettivo chiaro di blindare il proprio regno. Ma il percorso non è stato affatto semplice. Più di una volta, il murciano ha dovuto stringere i denti, evitando per un soffio quelle insidie che a Wimbledon non perdonano. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Alcaraz sconvolto, è colpa di Sinner: non si riprenderà facilmente

