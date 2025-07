La campionessa WWE supera la Hall of Famer nel suo primo match titolato singolo in 18 anni. Non c’era solo Goldberg che cercava di conquistare il titolo del mondo malgrado il suo status di leggenda questo weekend in WWE. Ad Evolution, infatti, Trish Stratus era attesa da una meno chiacchierata sfida contro Tiffany Stratton, in uno scontro generazionale molto atteso. Tiffany Stratton ha difeso con successo il WWE Women’s Championship contro la leggenda Trish Stratus a WWE Evolution 2025, prevalendo dopo 8 minuti e mezzo di intensa azione con la sua Prettiest Moonsault Ever. Il ritorno di Trish sul grande palcoscenico. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Sfuma il sogno di Trish Stratus, Tiffany trionfa e mantiene il titolo ad Evolution