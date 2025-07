Perché ritengo possibile un attacco comune di Israele e India contro il Pakistan

Dietro la recente escalation tra Israele e Iran non c’è soltanto una rivalità regionale, ma un piano più complesso e pericoloso. Parlando con esperti e colleghi giornalisti pakistani, mi sono trovato di fronte a una teoria inquietante che suggerisce un possibile attacco coordinato di Israele e India contro il Pakistan entro ottobre 2025. Può sembrare fantapolitica, lo riconosco, ma le tracce che ho seguito sono preoccupanti. Io penso che l’alleanza tra il premier indiano Narendra Modi e il suo omologo israeliano Benjamin Netanyahu vada ben oltre la collaborazione militare. È un’alleanza ideologica tra due visioni del mondo, Hindutva e sionismo, che condividono un’impostazione apertamente anti musulmana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Perché ritengo possibile un attacco comune di Israele e India contro il Pakistan

Israele, da Hamas nuova possibile proposta: “Rilascio tutti ostaggi e tregua 5 anni” - (Adnkronos) – Possibile nuova proposta di Hamas a Israele per il cessate il fuoco a Gaza. Proposta che dovrebbe fare non appena i suoi rappresentanti arriveranno al Cairo, secondo quanto riporta il quotidiano saudita Asharq Al-Awsat.

Inviato Usa, accordo possibile, guerra ripresa da Israele - "Siamo impegnati per il ritorno di tutti gli ostaggi. C'è una possibilità di un grande accordo, una possibilità migliore rispetto al passato.

Iran e Israele, dopo la guerra dei 12 giorni. Tre scenari possibili - In questo momento è in vigore un fragile cessate il fuoco tra Israele e Iran. Da msn.com

Israele in allerta per un possibile attacco dall'Iran. Beirut, 'fallita ... - 09:24 Cnn, Israele ad alto livello di prontezza per un attacco dall'Iran Israele si trova in un "alto livello di prontezza" in vista di un possibile attacco dall'Iran. Si legge su ansa.it