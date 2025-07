Al cinema in settimana | da So cosa hai fatto a Superman

Arriva al cinema “So cosa hai fatto”. Il film, nuovo capitolo del celebre franchise horror, è diretto da Jennifer Kaytin Robinson e approda nelle sale mercoledì 16 luglio. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Superman”, “F1 – Il film”, “Dragon Trainer” e “Jurassic World – La rinascita”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana LUNEDI’ 14 LUGLIO CAPITOL MULTISALA a Bergamo (non pervenuto) ARENA SANTA LUCIA a Bergamo “Anora” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21:30). ESTERNO NOTTE a Bergamo “Leggere Lolita a Teheran” (ore 21:30). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

