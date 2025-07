Mercati e investimenti | terzo trimestre sotto la lente

Nel terzo trimestre dell’anno l’attenzione sarà principalmente rivolta all’evolversi delle  tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e il resto del mondo. Gli investitori saranno focalizzati nel tentativo di valutare il reale impatto delle tariffe annunciate, gli eventuali accordi commerciali tra i paesi coinvolti e il conseguente impatto macroeconomico sulla crescita e sulle bilance commerciali delle diverse economie. Settore azionario italiano, III trimestre sotto la lente. In particolare, si cercherà di capire se le tariffe già annunciate ve rranno effettivamente applicate, oppure se si adotterà una strategia volta a generare tensione sui mercati e tra i governi, per poi approdare a una soluzione negoziata e condivisa, in grado di soddisfare entrambe le parti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

