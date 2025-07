Audero Juve, ci sono i presupposti per un ritorno in bianconero del portiere: tutto dipende da quella cessione. Il calciomercato Juventus continua a riservare novitĂ , soprattutto sul fronte delle cessioni e degli innesti in vista della stagione 202526. In particolare il binomio Audero Juve potrebbe diventare una realtĂ se Mattia Perin dovesse lasciare il club bianconero. Secondo quanto espresso da Nicolò Schira sul proprio profilo X, il portiere del Como ha dato la sua disponibilitĂ a tornare alla Juventus per fare da riserva a Di Gregorio. Audero Juve, il suo arrivo dipende da Perin. Un possibile ritorno in bianconero per Audero, quindi, dipenderebbe dalla partenza di Perin. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Audero Juve, il portiere del Como ha detto sì al trasferimento a Torino! Per completare il ritorno in bianconero serve una cessione: ecco quale!