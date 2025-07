A23 chiusure notturne per lavori di manutenzione nelle gallerie

Per permettere importanti lavori di manutenzione delle gallerie, Autostrade per l'Italia ha pianificato la chiusura del tratto tra Carnia e Pontebba in direzione Tarvisio. Le interruzioni avverranno nelle notti di mercoledì 16 e giovedì 17 luglio, con orario dalle 22 alle 6 del mattino successivo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Decoro urbano zona industriale, iniziati i lavori di manutenzione del verde - GALATINA - Sono iniziati i lavori di taglio dell’erba su tutta la zona industriale di Galatina nel programma di decoro urbano e sicurezza da garantire all’area.

Stadio, proseguono i lavori di manutenzione: svolte le prove sull'impianto di illuminazione - Vanno avanti nel pieno rispetto del programma presentato dal vicesindaco Raffaele Latrofa nel corso della Commissione consiliare della scorsa settimana i lavori e i sopralluoghi sull'Arena Garibaldi, volti a verificare il rispetto dei parametri e delle normative in vista della prossima stagione.

Romea, il sottosegretario Ferrante: "Sono state stanziate risorse per lavori di manutenzione" - La sede della Camera di commercio ha ospitato, venerdì 9, un incontro promosso e organizzato da Forza Italia Ferrara per discutere delle prospettive infrastrutturali e logistiche per lo sviluppo del territorio e l'attuazione della Zona logistica semplificata.

