Spagna le proteste di massa e la caccia al migrante a Torre-Pacheco dopo l’aggressione a un 67enne – I video

Proteste di massa sono scoppiate nella città di Torre-Pacheco (Murcia) in seguito a un’aggressione ai danni di un 67enne spagnolo. Secondo quanto riportato dai media, l’anziano è stato picchiato da alcune persone provenienti dal Marocco. Gli aggressori hanno filmato l’aggressione e l’hanno pubblicata online. La polizia sospetta che si tratti di una «tendenza virale»: registrare attacchi violenti per condividerli sui social media. L’attacco ha scatenato l’indignazione tra i residenti locali e ha intensificato l’insoddisfazione nei confronti della politica migratoria del paese. La caccia al migrante. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: aggressione - proteste - massa - torre

Spagna, le proteste di massa e la caccia al migrante a Torre-Pacheco dopo l'aggressione a un 67enne - I video

