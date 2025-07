Un tumore maligno Il dramma dell’attore italiano le sue condizioni dopo l’intervento

Ha vissuto un periodo difficile, ma ha scelto di affrontarlo con coraggio e determinazione. Un volto molto noto al pubblico italiano, comico, attore e doppiatore, ha raccontato di aver ricevuto, pochi mesi fa, una diagnosi tanto temuta quanto sconvolgente: tumore al rene. La scoperta è arrivata dopo un lungo periodo di trascuratezza, segnato da sintomi evidenti ma ignorati. L’uomo ha raccontato la sua esperienza in un’intervista a Benessere Magazine, spiegando quanto quella notizia abbia cambiato la percezione del proprio corpo e della propria quotidianitĂ : “Quando ti comunicano la malattia, senti che c’è un intruso dentro di te e il tuo modo di vivere si trasforma”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Roberto Ciufoli racconta: “Sangue nelle urine e dolore, poi la diagnosi di un tumore renale. Operato d’urgenza” - Roberto Ciufoli, noto attore e comico italiano, ha recentemente condiviso la difficile esperienza vissuta a causa di un tumore al rene. Da controcopertina.com

Roberto Ciufoli e la lotta contro il tumore al rene: “Avevo trascurato i sintomi” - L’attore e comico Roberto Ciufoli ha dovuto fare i conti nell’ultimo periodo con un tumore al rene che ha cambiato la sua vita ... Lo riporta dilei.it