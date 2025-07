Eredità Agnelli fratelli Elkann raggiungono accordo con l' Agenzia delle Entrate

Un’intesa che segna la pace tra l'Agenzia delle Entrate e la famiglia Elkann. I fratelli John, Lapo e Ginevra hanno raggiunto un accordo che azzera qualsiasi pendenza con il Fisco, presente e futura, sulle questioni tributarie che riguardano l'eredità della nonna, Marella Agnelli, vedova di Gianni Agnelli, morta nel 2019. Si parla di 175 milioni di euro o poco più, in parte già versati. L'accordo entra nel cuore dell'inchiesta avviata dalla procura di Torino dopo la denuncia di Margherita, la madre dei tre Elkann, che aveva segnalato presunte irregolarità. Un portavoce di John, Lapo e Ginevra sottolinea che è stato fatto "con l'obiettivo di chiudere rapidamente e definitivamente una vicenda dolorosa sul piano personale e familiare", e che è stato concluso "senza alcuna ammissione, neppure tacita o parziale, della fondatezza delle contestazioni inizialmente ipotizzate". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Eredità Agnelli, fratelli Elkann raggiungono accordo con l'Agenzia delle Entrate

In questa notizia si parla di: agnelli - elkann - accordo - eredità

“Alto Tradimento”, il libro-inchiesta sulla “grande fuga” degli Agnelli-Elkann da Torino tra silenzi e complicità. L’estratto in anteprima esclusiva - È in libreria dal 14 maggio Alto Tradimento di Francesco Bonazzi, un’inchiesta senza sconti – e senza nostalgia – su come gli Agnelli-Elkann hanno abbandonato l’Italia (con l’aiuto di molti) incassando dividendi, consensi e silenzi prima di sbaraccare e spostare tutto altrove: fabbriche, soldi, cuore.

Eredità Agnelli, gli Elkann pensano al “patteggiamento della pena”. La possibile mossa per chiudere la vicenda - di Redazione JuventusNews24 Eredità Agnelli, gli Elkann pensano al “patteggiamento”: gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda.

Dividendi Exor, Calcio e Finanza spiega quando incassano Elkann e Agnelli - Quest’oggi è andata in scena l’assemblea degli azionisti Exor, holding della famiglia Elkann e Agnelli, proprietari della Juventus, che hanno così pubblicato i risultati economici del 2024 con una nuova distribuzione dei dividendi per gli azionisti.

Eredità Agnelli, fratelli Elkann fanno accordo col Fisco: versano 175 milioni ma senza ammettere colpe https://msn.com/it-it/notizie/other/eredit%C3%A0-agnelli-fratelli-elkann-fanno-accordo-col-fisco-versano-175-milioni-ma-senza-ammettere-colpe/ar-AA1Ivz6 Vai su X

Fratelli Elkann, trovato l'accordo con il fisco per l'eredità Agnelli: la maxi cifra che dovranno versare alle casse dello Stato >> https://buff.ly/UfcrXUl Vai su Facebook

Eredità Agnelli, accordo tra gli Elkann e l'Agenzia delle Entrate: 175 milioni, in parte già versati; Eredità Agnelli, c'è l'accordo: 175 milioni al Fisco. John Elkann vuole i lavori di pubblica utilità per evita; Eredità Agnelli, accordo da 175 milioni di euro tra i fratelli Elkann e il Fisco.