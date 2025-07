Jannik Sinner riceve il trofeo dalla principessa Kate Middleton | il video della premiazione

Jannik Sinner ha vinto la finale del torneo di singolare maschile di Wimbledon 2025: l’azzurro, come da protocollo, ha ricevuto dapprima la Coppa destinata al vincitore direttamente dalle mani della Principessa del Galles, Kate, e poi ha avuto l’onore di incontrare tutta la famiglia dell’erede al trono, il Principe William. Con loro anche i due figli della coppia, George, terzo in linea di successione al trono d’Inghilterra, e Charlotte, i quali giocano entrambi a tennis, così come rivelato dalla stessa Principessa a Sinner proprio in occasione del loro incontro al termine del match. VIDEO JANNIK SINNER PREMIATO DALLA PRINCIPESSA KATE. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner riceve il trofeo dalla principessa Kate Middleton: il video della premiazione

