Dazi vince la linea italiana | contromisure sospese fino al primo agosto

Passa la linea di Giorgia Meloni, o meglio, l'asse tra Palazzo Chigi, il cancelliere tedesco Merz e la Presidente Ue. È proprio Ursula von der Leyen a fare la prima mossa: «Estenderemo la sospensione delle contromisure fino ai primi di agosto», annuncia in conferenza stampa. In pratica, altro tempo (prezioso) per trattare ed andare a vedere le carte di Donald Trump. «Abbiamo sempre detto che preferiamo una soluzione negoziata e questo rimane valido», ha ribadito. Tuttavia, «possiamo rispondere con contromisure, se necessario», precisa la Presidente Ue. Poi, nel pomeriggio di ieri, a Bruxelles, si è tenuta la riunione degli ambasciatori permanenti dei 27, il Coreper, convocati urgentemente per svolgere una ricognizione sul campo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

