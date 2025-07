L’Ue congela i dazi di ritorsione per favorire il dialogo con Trump

L’annuncio di Donald Trump sui dazi al trenta per cento su tutti i prodotti provenienti dall’Unione europea ha immediatamente destabilizzato i mercati del nostro continente. Ieri, domenica 13 luglio, la riunione di emergenza del Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri dell’Ue (Coreper) ha aperto un periodo confronti e trattative che terminerà di fatto il 1° agosto, quando – in teoria – scatteranno le nuove tariffe annunciate sabato dalla Casa Bianca. Al momento, Bruxelles vuole perseguire la via del dialogo. Dal vertice del Coreper è emersa chiaramente la volontà di Ursula von der Leyen di puntare su una «soluzione negoziata». 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - L’Ue congela i dazi di ritorsione per favorire il dialogo con Trump

In questa notizia si parla di: dazi - trump - congela - ritorsione

Dazi sul cinema: trapelata la bozza del piano di Jon Voight per aiutare Trump - È trapelata una bozza del piano di Jon Voight per Hollywood, che include un incentivo fiscale federale del 10% per la produzione cinematografica e televisiva, abbinato a un “ test culturale ” americano simile alle regole del Regno Unito.

Dazi, Casa Bianca: “Trump vuole mantenerli al 10% per tutti” - (Adnkronos) – "Il presidente Donald Trump è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi".

"Vuole tenere tariffe al 10% per tutti". Il piano di Trump per la guerra dei dazi - "Il presidente è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca

Verso il 1° agosto | L’Ue congela i dazi di ritorsione per favorire il dialogo con Trump; Trump congela i dazi reciproci per 90 giorni, ma per la Cina aumentano al 125% - Tajani: la decisione di Trump è un segnale positivo, rafforzeremo export; La Cina impone contro dazi agli Usa, 'telefonata Trump-Xi'.

Dazi Usa: Trump rilancia lo scontro commerciale, Ue proroga sospensione delle contromisure - Donald Trump annuncia dazi del 30% su tutte le esportazioni europee a partire dal primo agosto. Riporta fanpage.it

Dazi, sospese le misure di ritorsione Ue. Berlino: "Senza soluzione, reazione dura" - Von der Leyen: "Strumento anticoercizione è una misura straordinaria, ma siamo pronti" ... ilgiornale.it scrive