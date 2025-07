Sinner il calendario dopo Wimbledon | quando torna in campo Jannik

(Adnkronos) – Jannik Sinner ha vinto Wimbledon 2025, ma quando gioca la prossima partita il tennista azzurro? L’altoatesino ha trionfato ieri, domenica 13 luglio, nella finale del torneo londinese battendo Carlos Alcaraz in quattro set e conquistando così il suo secondo titolo Slam dell’anno dopo gli Australian Open vinti lo scorso gennaio. Dopo la gioia . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sinner, il calendario dopo Wimbledon: quando torna in campo Jannik

