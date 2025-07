Splende il sole sul Lecchese | tempo caldo ma l' afa non c' è

Sarà una settimana calda e soleggiata, ma che al nord Italia ancora non cederà del tutto il passo all'anticiclone africano. Le temperature supereranno i 30 gradi, senza toccare i livelli di afa di inizio luglio. Le previsioni per martedì A Lecco martedì bel tempo con sole splendente per. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

