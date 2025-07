T ra le royal europee, Vittoria di Svezia è la meno chiacchierata, e forse proprio per questo la più interessante lato stile. Il 14 luglio 2025, giorno del suo 48esimo compleanno, torna sotto i riflettori con la semplice sobrietà che la contraddistingue. Niente gossip, poche uscite mondane, molto senso del dovere. Ma anche parecchie scelte strategiche in fatto di stile. Victoria di Svezia in versione Rambo: il durissimo addestramento militare X Principessa ereditaria, volto stabile accanto al padre re Carlo XVI Gustavo, madre di Estelle, moglie di Daniel Westling – l’ex personal trainer diventato principe consorte –ha costruito negli anni una figura pubblica equilibrata e affidabile: non male considerato che, presto o tardi, sarà Regina. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Lo stile della (futura) regina che veste low cost