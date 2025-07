mina macron sui dazi

Il muro contro muro del presidente francese con gli Usa sui dazi, che aveva preso in controtempo la maggior parte degli ambasciatori dei Paesi membri dell'Ue impegnati nel Coreper a Bruxelles nella sempre piĂą complessa trattativa sulle tariffe trumpiane, prosegue. E fa restare alte le frizioni tra i 27 (Francia a parte) che subito dopo l'annuncio del presidente americano si erano impegnati a regolare la partita in modo compatto, sul solco di una trattativa affidata a Ursula Von der Leyen. Dopo aver espresso la "forte disapprovazione" della Francia su X, invitando l'Ue a "difendere con risolutezza gli interessi europei" a seguito delle minacce trumpiane di tariffe doganali del 30% sui prodotti Ue dal 1° agosto, Macron ha invitato nuovamente la Commissione europea ad "accelerare la preparazione di contromisure credibili, mobilitando tutti gli strumenti a sua disposizione, compreso il meccanismo anticoercizione (che autorizza misure commerciali unilaterali, limitazioni agli investimenti e persino restrizioni agli appalti pubblici per aziende di Paesi terzi ritenuti ostili), se non si raggiungerĂ un accordo entro il 1° agosto". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

