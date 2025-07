Wimbledon 2025 l' immagine di Sinner sulla Mole Antonelliana

Domenica sera sulla Mole Antonelliana di Torino, la città che ospita le Atp Finals, è stata proiettata l’immagine di Jannik Sinner, un omaggio della città dopo il trionfo del campione azzurro a Wimbledon. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Wimbledon 2025, l'immagine di Sinner sulla Mole Antonelliana

wimbledon - immagine - sinner - mole

Torino, città delle Atp Finals, rende omaggio al neo campione di Wimbledon, Jannik Sinner. Sulla Mole Antonelliana proiettata l'immagine del tennista numero 1 al mondo, che sarà nuovamente nel capoluogo piemontese al prossimo trofeo dei maestri. "Feno Vai su Facebook

L'omaggio di Torino, città che lo ha "eletto" Maestro dei Maestri alle ultime Finals, al nuovo Re di #Wimbledon, primo italiano nella storia: Jannik #Sinner sulla Mole Antonelliana! [ @AroundTurin] Vai su X

