I settori italiani più colpiti dai dazi al 30% di Trump

La tanto non voluta e attesa lettera di Trump è arrivata e alla fine all’Ue sono spettati dazi del 30%. Alcuni settori saranno più colpiti di altri, soprattutto in Italia. Nel 2024 quasi il 48% dell’export italiano si è diretto verso gli Stati Uniti, che sono il nostro primo mercato di sbocco fuori dall’Unione. Diversi comparti del Made in Italy dipendono proprio dalla domanda statunitense. La guerra commerciale colpisce così quasi 65 miliardi di merci esportate in vari settori, non solo cibo e moda, ma anche macchinari industriali, abbigliamento e accessori. I più a rischio però sono i settori della chimica e della farmaceutica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

