L' importanza della compatibilità

Eccone un altro: mezza età, ci fa sapere che ha parecchi beni di cui è amministratore e che è benestante. Anche lui è stato attratto da donne completamente diverse da lui illudendosi con la «storia degli opposti che si attraggano». Anche stavolta si parla di rapporti sfilacciati con il tempo per noia. Come volevasi dimostrare! Attira le donne per il suo essere benestante e per le proprietà che sulle donne (su certe donne!) ha sempre un certo appeal! Due persone devono essere diverse è vero ma compatibili. Ha presente le tessere di un puzzle? Solo due su 5000 si incastrano alla perfezione. Due tessere differenti ma compatibili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'importanza della compatibilità

In questa notizia si parla di: donne - importanza - compatibilità - diverse

Violenza sulle donne, intervista esclusiva a Fiorella Mannoia: “Il video nasce per ribadire l’importanza del consenso. I testi sessisti nella musica? Bisogna lavorare sulla coscienza degli autori” - Alla vigilia della stagione dei grandi concerti, AssoConcerti è al fianco della Fondazione Una Nessuna Centomila per contrastare la violenza sulle donne.

Donne e agricoltura, numeri in crescita e nuovi orizzonti. Agrofutura, l’importanza di fare squadra - Firenze, 10 giugno 2025 – L’importanza di fare squadra, il coraggio di credere nei propri sogni e coltivarli, il valore aggiunto che le donne riescono a portare in un settore chiave dell’economia regionale toscana e nazionale.

Maria Antonietta Bergamasco, che supporta i laboratori sartoriali nella Casa Circondariale di Verona, spiega l'importanza del lavoro in carcere, soprattutto per le donne. Come Silvia, 22 anni, e 15 ancora da scontare - C orridoi enormi e soffitti altissimi. Cancellate di ferro e chiavi grandi «come in un fumetto della Banda Bassotti.

Un prefetto donna: il coraggio e le domande; Amica perfetta per il Capricorno: i segni compatibili; Quale smartwatch comprare (luglio 2025).