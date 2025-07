Andrea Diprè chiede aiuto e lo fa con una raccolta fondi su GoFundMe. Il volto particolarmente noto sui social come, in passato, a livello mediatico, soprattutto per le sue interviste, ha lanciato un crowdfunding e un videomessaggio: il tema è di quelli delicati, ovvero la battaglia contro la. 🔗 Leggi su Trentotoday.it