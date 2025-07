Dazi von der Leyen per ora sospende le contromisure ma avverte | Siamo pronti a reagire

L’Europa si trova nuovamente davanti a un bivio nei rapporti commerciali con gli Stati Uniti dopo la lettera inviata a Bruxelles da Donald Trump con l’indicazione dei nuovi dazi. La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha delineato la strategia, confermando l’intenzione di perseguire fino all’ultimo una soluzione diplomatica, ma ribadendo con chiarezza che l’Europa non resterĂ inerte di fronte a eventuali misure unilaterali da parte di Washington. “Gli Usa ci hanno inviato una lettera con misure che entreranno in vigore a meno che non si trovi una soluzione negoziata “, ha dichiarato von der Leyen in un punto stampa con il presidente indonesiano Prabowo Subianto, in visita a Bruxelles. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi, von der Leyen per ora sospende le contromisure ma avverte: “Siamo pronti a reagire”

In questa notizia si parla di: dazi - leyen - sospende - contromisure

Dazi, Casa Bianca: "Il 10% rimane per tutti i Paesi" | Von der Leyen: "Andrò da Trump solo per giungere a un accordo" - Il presidente americano ha aperto alla possibilità di aumentare le tasse per gli americani più ricchi

Vertice Ue-Usa: Von der Leyen e Meloni al lavoro su dazi e sostegno all’Ucraina - Ieri sera, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha avuto una conversazione telefonica con la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, durante la quale hanno discusso di temi centrali come i dazi imposti dagli Stati Uniti a mezzo mondo e il continuo sostegno all’Ucraina.

Von der Leyen: Pronti a negoziare sui dazi con gli USA, ma con un pacchetto concreto - Sulla lista delle contromisure, noi siamo stati trasparenti fin dall'inizio abbiamo sempre detto di preferire la soluzione negoziata ma che eravamo pronti a agire per proteggere i nostri interessi.

Dazi, von der Leyen insiste per il negoziato: l'Europa per ora sospende le contromisure Vai su X

Dazi al 30% per l'Europa, Bruxelles sceglie la linea negoziata. Ritrovato vivo e in buone condizioni il bimbo scomparso a Ventimiglia. Per l'edizione completa del @Tg2 tradotto in #LIS e per tutte le altre edizioni in Lingua dei Segni di questa domenica #13lugli Vai su Facebook

Dazi al 30%: Ue vuole trattare, ma valuta stretta export verso Usa di rottami alluminio. Dai 27 supporto a von der Leyen; La Ue sospende i contro-dazi su acciaio e alluminio dopo la lettera di Trump: Ora è il momento di trattare; Dazi all’Europa, le news. Von der Leyen: “Contromisure sospese”. Meloni: “Italia farà la sua parte”.

Dazi, von der Leyen per ora sospende le contromisure ma avverte: “Siamo pronti a reagire” - L’Europa si trova nuovamente davanti a un bivio nei rapporti commerciali con gli Stati Uniti dopo la lettera inviata a Bruxelles da Donald Trump con l’indicazione dei nuovi dazi. lapresse.it scrive

Dazi, l’Ue sospende le contromisure per negoziare con gli Usa. Meloni: «Italia in campo per ottenere accordo equo» - Di fronte al «bullismo economico» di Donald Trump per i dazi al 30% sulle importazioni europee, l’Ue corre ai ripari ma senza chiudere la porta al dialogo. Come scrive msn.com