Ex Ilva il Governo mette in campo due piani | cosa cambia

Sono settimane di fuoco per lo stabilimento siderurgico di Taranto, l’ Ex Ilva, che è entrato in una fase delicata. Il calendario è fitto. Domani, 14 luglio 2025, al ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) si riuniranno i sindacati, convocati per partecipare al tavolo sull’Accordo di programma. Martedì 15 toccherĂ invece alle istituzioni locali (Comune di Taranto e Regione Puglia) confrontarsi sul piano industriale per definire entro il 15 luglio il nuovo Accordo. Entrambe le parti concordano sull’ urgenza di accelerare il processo di decarbonizzazione: il piano iniziale di 12 anni per eliminare gradualmente l’uso del carbone negli altoforni verrebbe ridotto a circa 7–8 anni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Ex Ilva, il Governo mette in campo due piani: cosa cambia

In questa notizia si parla di: ilva - governo - mette - campo

Ex Ilva, 4mila lavoratori in cassa integrazione dopo lo stop all’altoforno 1: scontro Governo-magistrati - La società commissariata Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria, titolare degli impianti dell’ex Ilva, ha comunicato ai sindacati la richiesta di cassa integrazione per 3.

Ilva, l’Anm al governo: “Gravi le accuse di falsità alla procura di Taranto. Serve rispetto dei ruoli” - Le accuse di aver detto il “falso” sulle autorizzazioni per mettere in sicurezza l’ altoforno 1 dell’ Ilva di Taranto dopo l’ incidente del 7 maggio alzano lo scontro tra governo e magistratura.

Caso ex-Ilva, i sindacati convocati dal Governo “per aggiornamenti sulla situazione” - “Aggiornamento sulla situazione del Gruppo Acciaierie d’Italia” (ex Ilva). Questo, il motivo della convocazione dei sindacati metalmeccanici a Palazzo Chigi per il 21 maggio.

Da tre anni la destra al governo ripete slogan sulla stabilità e sul sostegno alle imprese. Ma la realtà è un’altra: investimenti in calo, produzione industriale in crisi, politiche abbandonate, lavoro precario. Il governo Meloni resta immobile. Niente visione, niente Vai su Facebook

Ex Ilva, il Governo mette in campo due piani: cosa cambia; Accordo di programma sull’Ilva: il giorno della verità è arrivato. Emiliano: «Escludo firma oggi, trattativa da zero»; Ex Ilva, dal governo 200 mln per garantire produzione. Salvini rilancia guida Stato -.

Ilva, il futuro si gioca da oggi sui tavoli romani - Prima i sindacati, domani gli enti locali e giovedì la Conferenza di servizio. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Ilva, Urso: «Non ci arrendiamo, è in arrivo una nuova gara. Senza la nuova Aia l'acciaieria chiude» - E non a caso Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, parla di «settimana decisiva» per ... Secondo ilmattino.it