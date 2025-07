VIDEO | I danni del maltempo crolli in un ospedale e di un muro di un parcheggio

Diversi i danni per il maltempo che ha colpito Roma domenica 13 luglio. I problemi maggiori nella zona di Ostia, dove è crollato un solaio all'ospedale Grassi, e a Monte Mario, dove ha franato la zona esterna del parcheggio di un supermercato. Qui la notizia completa. 🔗 Leggi su Romatoday.it

