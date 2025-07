Quanti punti guadagna Jannik Sinner su Alcaraz nel ranking ATP | il vantaggio lievita prima delle grandi cambiali

Jannik Sinner lascia Wimbledon con un vantaggio piĂą che triplicato nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz  rispetto a quello che aveva prima del torneo, nell’aggiornamento ufficiale di lunedì 30 giugno: l’azzurro aveva un margine di 1130 pu nti, ma domani, lunedì 14 luglio, ne vanterĂ 3430. A Wimbledon Alcaraz vinse lo scorso anno, mentre Sinner uscì ai quarti: l’azzurro guadagna 1600 punti netti, mentre lo spagnolo ne perde 700. I 2300 punti guadagnati a Wimbledon sono oro colato per Sinner, che fino a fine stagione dovrĂ difendere quasi 5000 punti in piĂą rispetto ad Alcaraz. Chiusa la stagione su erba, infatti, si passerĂ al cemento, dove Sinner ha ottenuto un ruolino di marcia quasi perfetto lo scorso anno: da agosto a fine anno solare l’azzurro dovrĂ difendere ben 6030 punti, mentre l’iberico, molto incostante nella seconda parte del 2024, dovrĂ difenderne appena 1060. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quanti punti guadagna Jannik Sinner su Alcaraz nel ranking ATP: il vantaggio lievita prima delle grandi cambiali

