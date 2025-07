Stefano Fresi porta De André nel cuore della natura con Dell’amore della guerra e degli ultimi

Stefano Fresi è il protagonista del nuovo episodio del podcast Unplugged Playlist, dove racconta il recital “Dell’amore, della guerra e degli ultimi”, uno spettacolo musicale dedicato all’universo poetico di Fabrizio De André. Un viaggio tra parole e note, portato in scena nei teatri italiani e in contesti naturali unici come il Green Music Festival. De André tra amore, guerra e ultimi: il cuore del recital. Il recital, nato per il Faber Festival a Tempio Pausania, affronta tre temi fondamentali dell’opera di De André: l’amore, la guerra e le marginalità. In scena con Fresi, al pianoforte e alla voce, ci sono la cantante e attrice Cristiana Polegri (anche sua compagna nella vita) e due chitarristi che si alternano. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - Stefano Fresi porta De André nel cuore della natura con “Dell’amore, della guerra e degli ultimi”

In questa notizia si parla di: stefano - fresi - andré - amore

Stefano Fresi e Lucia Mascino in "Giovannin senza Paura" all'Auditorium Parco della Musica - Domenica 25 maggio, alle 18, Auditorium Parco della Musica "Ennio Morricone", Sala Petrassi, nel 40esimo anniversario della morte di Italo Calvino (1985 – 2025), I Concerti nel Parco, presentano, Stefano Fresi e Lucia Mascino in “Giovannin senza Paura” uno spettacolo che mette in scena alcune.

LA Milanesiana ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, arriverà a Cervia in Piazza Garibaldi con lo spettacolo “Dell’amore, della guerra e degli ultimi, Canzoni e pensieri di Fabrizio De André”, interpretato da Stefano Fresi Vai su X

A Cervia si celebra De Andrè con uno spettacolo di Stefano Fresi; Fresi, canzoni e pensieri di Faber: Sono cresciuto con la sua musica; Così Dioggene racconta la guerra e l’amore.