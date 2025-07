Auto si ribalta pompieri abbattono alberi per salvare due ragazze

Paura nella tarda serata di ieri, domenica 13 luglio, a Paderno di Premariacco. Intorno alle 22.30, un'autovettura con due ragazze a bordo è uscita autonomamente di strada mentre affrontava una rotonda lungo via Maggiore. Il veicolo si è ribaltato su un fianco, rendendo necessario l'intervento. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

