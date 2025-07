Portofino e l’ascensore negato Malacalza chiede i danni al Comune

È in corso un arbitrato per il mancato utilizzo anche se a giugno i giudici hanno dato ragione all’industriale per il via libera all’impianto. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Portofino e l’ascensore negato, Malacalza chiede i danni al Comune

Portofino, Malacalza potrà costruire l’ascensore per arrivare a casa: sconfitti Comune e parrocchia - La sentenza del Consiglio di Stato. L’amministrazione perde la possibilità di averne un secondo ad uso pubblico

