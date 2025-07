Quella che si è consumata ieri è stata una giornata epocale per il tennis e lo sport italiano. Per la prima volta nella gloriosa storia del torneo di Wimbledon, un azzurro, super Jannik Sinner, ha vinto il trofeo. E lo ha fatto con una prestazione gigantesca, battendo in rimonta il favorito assoluto, Carlos Alcaraz, per 3 set a uno. Roba da pelle d’oca insomma. Eppure, una piccola macchia ha rovinato la giornata di festa: l’assenza, al momento non motivata, di rappresentanti istituzionali italiani. Mentre per la Spagna c’era il re Felipe VI a tifare in tribuna per Alcaraz, che poi lo ha ringraziato calorosamente ( “ Grazie Maestà per essere venuto, anche se avrei potuto non farcela “), il nostro eroe non ha avuto “sostegno”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Sinner trionfa a Wimbledon, ma l’Italia non c’è: spariti tutti nel momento della gloria?