Morti dimenticati il mistero degli undici cadaveri senza nome ritrovati tra Palermo e provincia

Di loro restano ossa, a volte soltanto frammenti dei loro corpi, brandelli degli indumenti che indossavano oppure qualche tatuaggio. In alcuni casi si sa come sono deceduti - bruciati, annegati, ma anche per cause naturali - in altri neanche quello. Gli unici dati certi sono il luogo e la data in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: morti - dimenticati - mistero - undici

"I nostri morti dimenticati", la denuncia dei cittadini: ecco com'è ridotto il cimitero di Monza - Le erbacce che in qualche caso sembrano quasi coprire le tombe. E un senso generale di incuria diffusa.

Benvenuti a ‘Necropolis’, la città dei morti… dimenticati (anche dai vivi) - Nel Comune di Arezzo esiste un luogo dove il tempo si è fermato. Non per rispetto o silenziosa contemplazione, ma per incuria, erbacce e… rovi più alti delle lapidi.

LA DIRETTA | Khamenei in un bunker, quattro morti e 87 feriti in Israele Vai su Facebook

Undici i bimbi morti negli ultimi venticinque anni dopo essere stati ... - Sono undici i bimbi morti negli ultimi venticinque anni in Italia per la cosiddetta ‘ Forgotten baby syndrome ‘, la sindrome del bambino dimenticato. Come scrive fanpage.it

Undici morti per inondazioni improvvise in Pakistan - Undici persone sono morte a causa di inondazioni improvvise nelle zone montuose del Pakistan nord- Si legge su quotidiano.net