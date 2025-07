Gt Sprint al Mugello | Frassineti e Liberati trionfano in gara 2 e tornano in testa alla classifica

SCARPERIA SAN PIERO – Emozioni forti all’ Autodromo del Mugello, dove si è disputata gara 2 del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, nella suggestiva cornice del circuito toscano. A conquistare la vittoria nella classe GT3 è stata la coppia formata dal faentino Andrea Frassineti e dal romano Edoardo Liberati, al volante della Lamborghini Huracan Evo 2 del team Imperiale Racing. Il duo, dopo un sabato complicato, è riuscito a ribaltare la situazione con una prestazione impeccabile domenica, precedendo sul traguardo la Honda NSX di Felice Jelmini (Lombardia) e Felice Di Amato (Roma), e la Bmw G82 M4 del tedesco Jens Klingmann e del finlandese Jesse Krohl, vincitori della prima manche. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

