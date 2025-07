Chi era Ahmed Karem Sayed il 22enne morto annegato nel fiume Ticino | faceva il bagno con alcuni amici

Ahmed Karem Sayed √® il 22enne di nazionalit√† egiziana che nel corso del pomeriggio di ieri, domenica 13 luglio, √® morto annegato dopo essersi tuffato nel Ticino. Il ragazzo - residente a Novara, in Piemonte - stava facendo un bagno con alcuni amici quando √® stato inghiottito dalla corrente del fiume. 🔗 Leggi su Fanpage.it

