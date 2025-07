Smart Clinic e la diagnosi precoce in neurologia | la chiave per bloccare la malattia prima che causi disabilità

Le malattie neurologiche rappresentano una delle principali cause di disabilità nel mondo. Oggi, grazie ai progressi della medicina e alla disponibilità di terapie sempre più efficaci, è possibile intervenire in modo mirato e precoce, migliorando significativamente la prognosi. A sottolinearlo è il Dr. Raffaello Bonacchi, neurologo presso il Policlinico San Marco e in Smart Clinic Oriocenter e Smart Clinic Le Due Torri, il network ambulatoriale del Gruppo San Donato. In questa intervista spiega perché, in neurologia, ogni minuto conta e come un’adeguata informazione possa davvero fare la differenza per la salute dei pazienti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Smart Clinic e la diagnosi precoce in neurologia: la chiave per bloccare la malattia prima che causi disabilitÃ