Tutela dei lavoratori oncologici via libera definitivo del Parlamento | conservazione del posto di lavoro e permessi retribuiti Cosa è previsto

L'Aula del Senato ha dato il via libera al disegno di legge n. 1430 sulla conservazione del posto di lavoro per malati oncologici, già approvato dalla Camera. A favore del provvedimento tutta l'Assemblea, con un voto unanime. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: oncologici - libera - conservazione - posto

Via libera alle domande per rimborsi a famiglie con malati oncologici - C’è tempo fino all’11 luglio per presentare domanda ai fini dell’ottenimento di un contributo economico se, all’interno del nucleo familiare, sia presente un componente affetto da patologia oncologica.

Via libera alle domande per rimborsi a famiglie con malati oncologici - C’è tempo fino all’11 luglio per presentare domanda ai fini dell’ottenimento di un contributo economico se, all’interno del nucleo familiare, sia presente un componente affetto da patologia oncologica.

Tutela dei lavoratori oncologici, via libera definitivo del Parlamento: conservazione del posto di lavoro e permessi retribuiti. Cosa è previsto - L'Aula del Senato ha dato il via libera al disegno di legge n. 1430 sulla conservazione del posto di lavoro per malati oncologici, già approvato dalla Camera.

Norme salva-lavoro approvate per 4 milioni di malati oncologici! Il Senato ha dato il via libera a un disegno di legge che garantisce la conservazione del posto di lavoro per i dipendenti affetti da malattie oncologiche o croniche. Vai su Facebook

Tutela dei lavoratori oncologici, via libera definitivo del Parlamento: conservazione del posto di lavoro e permessi retribuiti. Cosa è previsto Vai su X

Tutela dei lavoratori oncologici, via libera definitivo del Parlamento: conservazione del posto di lavoro e permessi retribuiti. Cosa è previsto; Dal 2026 per i malati oncologici più tutele sul lavoro; Via libera definitivo del Senato al Ddl sui lavoratori con tumore: il congedo passa da 6 a 24 mesi.

Tutela dei lavoratori oncologici, via libera definitivo del Parlamento: conservazione del posto di lavoro e permessi retribuiti. Cosa è previsto - 1430 sulla conservazione del posto di lavoro per malati oncologici, già approvato dalla Camera. Secondo orizzontescuola.it

Malati oncologici, approvata la legge salva-lavoro: via libera al congedo di 2 anni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Malati oncologici, approvata la legge salva- Lo riporta tg24.sky.it