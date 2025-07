Avvelenati tre cuccioli meticci | lunga e silenziosa strage di animali a Grotte

Ancora avvelenamenti. Tre i cuccioli di meticcio che sono stati avvelenati a Grotte e che soccorsi in tempo da alcuni cittadini sono stati portati in una clinica veterinaria di Caltanissetta. Si tratta, in ordine di tempo, dell'ultimo episodio di una lunga, silenziosa, strage. Diversi sono stati. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it