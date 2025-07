Cosa fare oggi a Bologna gli eventi di lunedì 14 luglio

Bologna, 14 luglio 2025 – Inizia una nuova settimana e sotto le Due Torri il calendario brulica di eventi. Ecco il programma di lunedì 14 luglio: Alle 17 al cinema Modernissimo la proiezione pomeridiana del film ‘ Per un pugno di dollari ’ di Sergio Leone; Alle 20 il museo per la memoria di Ustica, in via di Saliceto, rimane aperto in via straordinaria fino alle 23 proponendo una visita guidata serale. Successivamente al parco della Zucca alle 21.15 lo spettacolo ‘ Duedinoi ’ per non dimenticare le vittime; Alle 20.30 al parco della Montagnola, al Filla l’ultimo evento della rassegna ‘Biblioteca Vivente’, un momento di incontro e dialogo; Alle 21 una breve presentazione e successivamente la proiezione del film di Denis Zmekhol, ‘ Skin of glass ’ alle Serre dei Giardini Margherita; Alle 21. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

