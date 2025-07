WWE | Blake Monroe tradisce Jordynne Grace Jacy Jayne mantiene il titolo NXT ad Evolution

Blake Monroe ha scioccato il pubblico di WWE Evolution 2025 tradendo Jordynne Grace durante il match per l’ NXT Women’s Championship, permettendo a Jacy Jayne di mantenere il titolo con una vittoria controversa. Un tradimento annunciato. Per chi ha seguito la carriera di Blale Monroe quando si esibiva come Mariah May in AEW, questo voltafaccia non è stata una sorpresa totale. La wrestler britannica aveva giĂ dimostrato di essere una maestra nell’arte del tradimento, rendendo il suo debutto come face ad NXT quasi sospetto fin dall’inizio. Grace aveva chiesto alla Monroe di accompagnarla al ring per bilanciare la presenza delle Fatal Influence con Fallon Henley e Jazmyn Nyx – nell’angolo di Jayne. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Blake Monroe tradisce Jordynne Grace, Jacy Jayne mantiene il titolo NXT ad Evolution

