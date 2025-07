La WWE celebra il talento femminile ad Atlanta con sorprese e nuove campionesse. WWE Evolution è tornato dopo sette anni di assenza con uno show completamente al femminile che si è tenuto domenica 13 luglio 2025 allo State Farm Arena di Atlanta, Georgia. L’evento, trasmesso in diretta su Peacock negli Stati Uniti e su Netflix a livello internazionale, nel nostro paese come al solito, invece, sul WWE Network. Lo show ha visto Stephanie McMahon dare il benvenuto ai fan sottolineando come “le donne oggi sono regolarmente nel main event” rispetto alla prima edizione del 2018. La serata ha presentato sette match titolati e una battle royal da 20 partecipanti, con la presenza di numerose leggende del wrestling femminile tra il pubblico, tra cui Jazz, Ivory, Jacqueline, Maryse, Torrie Wilson, Melina, Molly Holly, Alundra Blayze e Vickie Guerrero. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - RISULTATI: WWE Evolution 2025