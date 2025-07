Ucraina Trump | Invieremo Patriot a Kiev ne hanno disperatamente bisogno

(Adnkronos) – Donald Trump ha confermato che gli Stati Uniti forniranno a Kiev sistemi di difesa antiaerea Patriot, fondamentali per contrastare le continue offensive russe. "Invieremo loro dei Patriot, di cui hanno disperatamente bisogno", ha affermato il presidente americano, precisando: "Non ho ancora deciso il numero, ma li avranno perchĂ© hanno bisogno di protezione". L’annuncio, giunto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

